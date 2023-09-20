Касается каждого: вступил в силу закон об обслуживании ВДГО

Эксперты отвечали на вопросы модератора, дополняя друг друга. Чтобы не остаться без газа, договоры на ВДГО и ВКГО нужно будет заключать обязательно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 сентября, в пресс-центре Медиагруппы «КП-Самара» состоялся круглый стол, посвященный вступившим в силу изменениям порядка обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).

Из-за неисправного состояния газового оборудования не исключены несчастные случаи. Решить проблему стабильной работы системы газоснабжения многоквартирных домов и минимизировать угрозы поможет закон, вступивший в силу 1 сентября 2023 года. О том, что он потребует от нас, потребителей газа, мы расспросили экспертов.

В разговоре приняли участие руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области, главный жилищный инспектор Виктория КАТКОВА, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области, руководитель регионального центра НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских, генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов, директор по реализации услуг ООО «СВГК» Наталья Бабенко, главный инженер ООО «Средневолжская газовая компания» Денис Волков, заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексей Фролов. Модератором круглого стола выступила руководитель пресс-центра «КП-Самара» Анжелика Потеряхина.

Что и в какие сроки нужно будет сделать жителям, чтобы выполнить требования закона? Какие меры предусмотрены в случае его неисполнения? Обязательно ли переоформлять договор на ВДГО и ВКГО?

На все вопросы дадим ответы в материале о круглом столе «Новое в системе газоснабжения МКД Самарской области. Что нужно знать жителям» в пятничном номере «Комсомолки».