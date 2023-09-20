В Сызрани ищут водителя, сбившего на пешеходном переходе 47-летнюю женщину

Пострадавшая сама обратилась после ДТП за помощью к медикам Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани ищут еще одного водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Все случилось в 11:00 19 сентября 2023 года на улице Котовского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полиции, некий водитель, управляя авто белого цвета, двигался со стороны улицы Хвалынской в направлении переулка Опорного. На нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 1а по улице Котовского он не пропустил 47-летнюю женщину и сбил ее. Сразу после этого нарушитель уехал, а пострадавшая сама обратилась за помощью в больницу.

В настоящее время правоохранители ищут водителя и возможных свидетелей ДТП. Всех, кто что-либо знает о данном происшествии или о личности автомобилиста, просят сообщить об этом в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» по телефону 8(8464) 33-38-66 или 102 (с мобильного). Также можно обратиться по адресу: Сызрань, ул. Кирова, 50, кабинет № 13.

Напомним, за несколько часов до этого на улице Урицкого в Сызрани произошло похожее ДТП. Водитель на черной отечественной легковушке сбил 8-летнего ребенка, который пересекал дорогу по «зебре». После этого нарушитель скрылся. Сейчас он тоже объявлен в розыск.

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