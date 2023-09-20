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НовостиОбщество20 сентября 2023 12:43

Самарцы показали «водопад», образовавшийся на улице Канализационной

Жители Самары пожаловались на очередную коммунальную аварию
Алена ПРОВКИНА
На участке появился канализационный "водопад". Фото: предоставлено "КП-Самара"

На участке появился канализационный "водопад". Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами «водопада» на улице Канализационной. Рядом с жилыми домами случился прорыв.

Коммунальная авария произошла в районе 17 дома. Местные жители отмечают, что колодец был полностью разрушен в прошлом году, а слив канализации выходил наружу, из-за чего были затоплены несколько участков. Горожане подчеркивают, что специалисты отремонтировали участок, но вода продолжала лить, а ужасный запах распространился на территории, об этом очевидцы сообщают редакции «КП-Самара».

Также самарцы отмечают, что местные жители самостоятельно купили щебень и засыпали дорогу, но это не помогло. Запах и вода распространяются не только у СНТ «Металлист», но и на близлежащие участки.