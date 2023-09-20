В Госдуме РФ обозначили приоритеты работы на осеннюю сессию

Депутаты уделят особое внимание вопросам СВО, оказанию помощи военнослужащим и их семьям / Фото: Единая Россия

«Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы. Среди основных направлений работы партии: федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости и расширение волонтерской деятельности. Соответствующие законопроекты уже внесены в нижнюю палату парламента.

Также в осеннюю сессию Госдума РФ рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий контракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.

— Новый законопроект призван завершить выстраивание баланса между заказчиками и исполнителями, между теми, кто заказывает технику (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и другие ведомства), и теми, кто изготавливает. В системе Минобороны есть представители Вооруженных Сил, так называемые военпреды. На них данные статьи КоАП до сих пор не распространялись. Однако военпреды имеют очень серьезное влияние на контроль качества продукции, — отметил глава подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики, депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Гутенев.

Напомним, ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отмечал, что текущая редакция КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий контракта им грозит штраф, а в особых случаях даже уголовная ответственность.

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