В Самаре из-за ДТП с «Волгой» образовалась серьезная пробка на Южном мосту

По предварительным данным, легковушка столкнулась с бетономешалкой / Фото: t.me/stoshka_lives_matter

В среду, 20 сентября 2023 года, на пересечении улиц Промышленности и Авроры в Самаре произошло ДТП. По предварительным данным, там столкнулись «Волга» и бетономешалка. Очевидцы поделились в соцсетях фото с места аварии.

На опубликованных кадрах видно, что легковушка получила серьезные механические повреждения. У нее разворотило всю переднюю часть. Также у машины смят багажник. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.

По словам самарцев, из-за аварии на улице Авроры, путепроводе и на Южном мосту образовалась внушительная пробка. Движение оказалось парализовано в оба направления. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, затор наблюдается только на Южном шоссе в направлении «в город».

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