В Самаре на мосту по ул. Земеца уложили новые трамвайные пути

На мост вернули трамвайные пути, скоро по ним вновь поедут составы / Фото: t.me/depgorhoz

Появились свежие новости о ремонте путепровода «139 км» на улице Земеца в Самаре. На мост вернули трамвайные пути. Также там сделали тротуар и уложили новое асфальтобетонное покрытие.

- Выполнены работы по укладке рельсошпальной решетки. Это конструкция, которая включает в себя шпалы, рельсы и полный комплект промежуточных и стыковых креплений. Тротуар выглядит будто подиум, устройство асфальтобетонного покрытия уже произведено. Продолжаем работы, - сообщили в соцсетях представители департамента городского хозяйства и экологии Самары.

На путепроводе уложили новый асфальт / Фото: t.me/depgorhoz

Напомним, ранее власти города сообщали, что возобновить движение по мосту на улице Земеца планируется уже осенью. Пустить транспорт, в том числе общественный, по путепроводу хотят до конца октября 2023-го. В следующем году работы по обновлению объекта будут продолжены. Они не должны повлиять на дорожный трафик.

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