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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:29

В Самаре на мосту по ул. Земеца уложили новые трамвайные пути

Уже скоро по путепроводу вновь запустят движение транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
На мост вернули трамвайные пути, скоро по ним вновь поедут составы / Фото: t.me/depgorhoz

На мост вернули трамвайные пути, скоро по ним вновь поедут составы / Фото: t.me/depgorhoz

Появились свежие новости о ремонте путепровода «139 км» на улице Земеца в Самаре. На мост вернули трамвайные пути. Также там сделали тротуар и уложили новое асфальтобетонное покрытие.

- Выполнены работы по укладке рельсошпальной решетки. Это конструкция, которая включает в себя шпалы, рельсы и полный комплект промежуточных и стыковых креплений. Тротуар выглядит будто подиум, устройство асфальтобетонного покрытия уже произведено. Продолжаем работы, - сообщили в соцсетях представители департамента городского хозяйства и экологии Самары.

На путепроводе уложили новый асфальт / Фото: t.me/depgorhoz

На путепроводе уложили новый асфальт / Фото: t.me/depgorhoz

Напомним, ранее власти города сообщали, что возобновить движение по мосту на улице Земеца планируется уже осенью. Пустить транспорт, в том числе общественный, по путепроводу хотят до конца октября 2023-го. В следующем году работы по обновлению объекта будут продолжены. Они не должны повлиять на дорожный трафик.

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