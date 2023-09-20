Самарские мамы смогут бесплатно восстановиться после родов

Мамы смогут прийти на занятия с детьми. Фото: Самарская Федерация Ушу.

В Самарской области местные жительницы смогут восстановиться после родов. В рамках проекта мамы малышей могут бесплатно посещать некоторые залы.

По информации пресс-службы правительства региона, проект стартовал в сентябре текущего года. Курс тренировал составляет 2 месяца, занятия организовали так, чтобы мамы смогли брать детей в зал. В рамках проекта запланировали проведение тренировок по послеродовому восстановлению, оздоровительной гимнастике, фитнесу и йоге.

Помимо этого, в рамках проекта проведут подвижные игры для мам и детей и семинары с психологами. Проект завершится в следующем году.