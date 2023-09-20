За достижения Самарской области проголосовало более 20 тысяч граждан

Самарцы активно голосуют за регион Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самарской области демонстрируют гордость за свой регион. На портале ДОСТИЖЕНИЯ.РФ идет голосование за важные объекты и открытия субъектов страны.

За достижения и проекты губернии уже проголосовали более 20 тысяч граждан. В лидеры голосования выбился Центр конструкторских разработок и научных исследований в области двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов». Второе место занимает умная техника для сельского хозяйства. Также много голосов получил сервис «Карта жителя Самарской области.

- Наша самарская земля богата талантливыми людьми. Мы вместе решаем сложнейшие задачи, достигая высот в разных сферах. Это космос и медицина, автомобилестроение и сельское хозяйство, наука, спорт, культура, сохранение исторической памяти. Закономерно, что сразу 31 проект из Самарской области вошел в рейтинг значимых достижений современной России. Его цель — рассказывать о самых прогрессивных инициативах со всей страны. Убежден: нам есть чем гордиться и о чем рассказать! Присоединяйтесь ко всероссийскому голосованию на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ. И пусть о достижениях Самарской области узнает вся страна! – отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Голосование проходит на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ. Любой желающий может отметить наиболее важный проект.