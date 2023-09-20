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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:55

В Самарской области закрыли пивной магазин рядом со школой

Самарские правоохранители прекратили деятельность пивного магазина у школы
Алена ПРОВКИНА
Пивной магазин закрыли. Фото: прокуратура региона

Пивной магазин закрыли. Фото: прокуратура региона

В городе Отрадный Самарской области закрыли пивной магазин у школы. Деятельность индивидуального предпринимателя прекратили.

По информации прокуратуры Самарской области, предприниматели реализовывал алкогольную продукцию, включая пиво и напитки, изготовленные на его основе, в магазине «Пена», который находился рядом со школьной на улице Пионерской. Продажа алкоголя возле образовательного учреждения – является нарушением требования законодательства.

Сотрудники ведомства и суда удовлетворили исковые требования. Исполнение решения будет взято на контроль после вступления в законную силу.