В Самарской области закрыли пивной магазин рядом со школой

Пивной магазин закрыли. Фото: прокуратура региона

В городе Отрадный Самарской области закрыли пивной магазин у школы. Деятельность индивидуального предпринимателя прекратили.

По информации прокуратуры Самарской области, предприниматели реализовывал алкогольную продукцию, включая пиво и напитки, изготовленные на его основе, в магазине «Пена», который находился рядом со школьной на улице Пионерской. Продажа алкоголя возле образовательного учреждения – является нарушением требования законодательства.

Сотрудники ведомства и суда удовлетворили исковые требования. Исполнение решения будет взято на контроль после вступления в законную силу.