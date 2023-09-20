Школьники из Самары посетили Центр управления Куйбышевской железной дороги

Школьники посетили экскурсию

В Самаре школьники отправились на экскурсию в Центр управления Куйбышевской железной дороги. В областном центре реализуют партийный проект «Моя карьера с Единой Россией».

Первая экскурсия прошла при поддержке РЖД. Ребят из разных школ от 7-го до 11-го класса пригласили в центр, где их встретили, как важных гостей и подарили сувениры. Профориентация теперь обязательна со школьной скамьи. Проект запустили по всей стране. Во время экскурсии ребят пустили в самое сердце управления поездами, где они узнали, чем занимаются люди разных профессий.

Некоторые школьники приняли решение связать свою жизнь с указанными профессиям. Старшеклассники теперь рассматривают профильные колледжи и университеты для поступления.