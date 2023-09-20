В Самарской области жители сообщили о возгорании сетевого магазина

Дым виден за несколько кварталов. Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)

В городе Тольятти Самарской области местные жители поделились кадрами возгорания на улице Ленина. Пожар заметили в продуктовом магазине вечером в среду, 20 сентября 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, пожар произошел в продуктовом магазине «Чижик» в Центральном районе Автограда, на пересечении улиц Ленина и Ларина. Местные жители сообщили, что на место прибыли правоохранители и огнеборцы. По словам очевидцев, дым виден за несколько кварталов. О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно.

Напомним, в Самарской области пожарный спас мужчину, потерявшего сознание в колодце. Несчастный случай произошел в середине лета.