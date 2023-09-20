В Самаре запустили экскурсии в учебном корпусе на улице Арцыбушевской

Ранее в здании была расположена тюрьма. Фото: пресс-служба СамГМУ

В Самаре в историческом корпусе государственного медицинского университета стартуют экскурсии. В здании на улице Арцыбушевской раньше была расположена губернская тюрьма.

По информации пресс-службы СамГМУ, теперь в здании разместили учебный корпус. По некоторым сведениям, тюрьму построили в 1896 году, а в 1898 передали в ведение казны, тогда там появились первые обитатели. Проект разработал архитектор профессор Томишко – автор петербургской тюрьмы «Кресты». Самарский комплекс стал его копией.

Согласно предоставленным данным, студенты сменили заключенных только в 1932 году. Теперь же самарцев приглашают посетить уникальное здание. Экскурсии буду проводить по субботам и воскресеньям. Принимают заявки от групп 10-30 человек. Стоимость билета: 300 рублей. Запись проходит по номеру: +79277845754.