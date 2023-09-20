Скончался заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Борис Старухин

Борис Старухин скончался 20 сентября 2023 года. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стало известно о смерти ветерана самарского клуба «Крылья Советов» Бориса Старухина. О трагедии сообщили 20 сентября 2023 года.

По данным ПФК «Крылья Советов», Борис Петрович Старухин скоропостижно скончался на 74-м году жизни. Он выступал за самарский клуб в 70-х годах и сыграл более 100 матчей. Прощание состоится в пятницу, 22 сентября, в городе Жигулевск, на улице Жигулевской, в Похоронном доме №1 с 12:00 до 14:00.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Петровича Старухина.