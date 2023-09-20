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НовостиОбщество20 сентября 2023 17:37

Самарцы пожаловались на коммунальную аварию на улице Стара-Загора

Жители поделились кадрами в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Более 12 часов вода течет из-под асфальта. Фото: "Самара ДТП"

Более 12 часов вода течет из-под асфальта. Фото: "Самара ДТП"

Жители Самары вновь пожаловались на очередную коммунальную аварию. Она произошла на улице Стара-Загора ночью.

Судя по опубликованным фотографиям, авария случилась в середине сентября 2023 года. Местные жители и очевидцы переживают, что постоянный поток воды может разрушить не только асфальт, но и затронуть припаркованные автомобили. Вода течет из-под асфальта в течение 12 часов.

Напомним, жители областного центра также поделились кадрами нового «водопада». Прорыв случился на улице Канализационной. О решении проблемы и сроках восстановления участка пока неизвестно.