Самарцы пожаловались на коммунальную аварию на улице Стара-Загора

Более 12 часов вода течет из-под асфальта. Фото: "Самара ДТП"

Жители Самары вновь пожаловались на очередную коммунальную аварию. Она произошла на улице Стара-Загора ночью.

Судя по опубликованным фотографиям, авария случилась в середине сентября 2023 года. Местные жители и очевидцы переживают, что постоянный поток воды может разрушить не только асфальт, но и затронуть припаркованные автомобили. Вода течет из-под асфальта в течение 12 часов.

Напомним, жители областного центра также поделились кадрами нового «водопада». Прорыв случился на улице Канализационной. О решении проблемы и сроках восстановления участка пока неизвестно.