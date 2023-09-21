Самарцам рассказали, какие есть физические ограничения после 60 лет

Пожилые люди смогут узнать об упражнениях и их регулярности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, как физические нагрузки влияют на пожилой организм и какие есть ограничения после 60 лет. На все вопросы ответил самарский врач.

По информации министерства здравоохранения региона, все рекомендации носят индивидуальный характер. Жители региона, не смотрят на паспортный возраст, могут иметь совершенно разное состояние здоровья. Главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал об общих принципах для старшего поколения.

Пожилым самарцам стоит заниматься физкультурой на невысоком уровне пульса, первое время можно ограничиваться только разминкой, а также включить упражнения со сложной координацией.