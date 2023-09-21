В Тольятти мужчину осудили на 7,5 лет за сбыт наркотиков в крупном размере

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мужчина купил наркотическое средство в крупном размере и хранил его в арендованной квартире. Суд уже вынес ему приговор.

— Приобретя наркотики на территории Тольятти, 35-летний житель региона в 2022 году сбывал их путем размещения в тайнике-закладке, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Тольятти поддержала государственное обвинение. Над сбытчиком уже состоялся суд.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать он отправится в исправительную колонию строгого режима. Приговор еще пока не вступил в законную силу.

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