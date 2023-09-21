В Самаре у части компаний есть сотрудники, не закрепленные за офисным местом

Многие сотрудники работают из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области часть компаний трудоустраивает сотрудников, не закрепленных за постоянным рабочим местом. Служба исследований провела опрос.

Согласно сервису по поиску работы hh.ru, больше половины опрошенных работодателей признались, что некоторые сотрудники работают в таком формате. При этом, руководство понимает, что все сотрудники должны иметь равный доступ к различным коммуникациям. 81% компании разрешает всем одинаковый доступ в чаты, мессенджеры и порталы. У каждой второй опрощенной компании сотрудники без места в офисе имеют под рукой гаджет с выходом в интернет.

Причем, некоторые сотрудники получают технику от работодателя. Помимо этого, 58% руководителей разрешают таким сотрудникам работать по гибкому графику.