Самарцы пожаловались на полчище крыс на улице Красных Коммунаров

Грызуны хозяйничают во дворах. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами нашествия крыс. В этом году это уже не первый случай.

Судя по опубликованной записи в социальных сетях, теперь полчища крыс прогуливаются и мешают жизнь жителям на улице Красных Коммунаров. По словам очевидцев, грызуны бегают возле мусорных контейнеров и даже подходят в припаркованным автомобилям. Самарцы признаются, что уже обращались за помощью к специалистам, но не получили ответа.

Напомним, также жители засняли толпу грызунов, гуляющих по Волжскому проспекту. Согласно данным роспотребнадзора, только за лето текущего года поступила 321 жалоба на наличие крыс в домах и во дворах