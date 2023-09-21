Футболист «Крыльев» Гленн Бейл оценил «Жигулевское» пиво больше Heineken

Гленн Бейл стал первым футболистом из Нидерландов в составе самарского футбольного клуба. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Футболист самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что «Жигулевское» пиво лучше голландского Heineken, а раки являются отличным дополнением. Об этом сообщают «РИА Новости».

— Отличное сочетание пива и раков. Это было вкусно. Heineken производится в Нидерландах, но оно мне совсем не нравится. Когда люди слышат это, то говорят: «Гленн, ты с ума сошел?» А для меня «Жигулевское» намного лучше, — сказал Бейл.

В июле 2023-го Гленн Бейл стал автором лучшего гола «Крыльев». В честь этого клуб подарил ему набор вареных волжских раков. Футболист отметил, что это был отличный подарок, и ему понравилось.

Напомним, Гленн Бейл стал первым футболистом из Нидерландов в составе самарского футбольного клуба. Контракт с командой он заключил в 2021 году. До этого футболист играл за «Эммен», в составе которого выступал с 2017 года.

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