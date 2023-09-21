Футболист «Крыльев» Бейл сравнил Самару с Амстердамом и назвал топ-3 места

По словам Бейла, когда он только приехал в самарскую команду, ему было очень трудно. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о своих впечатлениях от Самары, назвал топ-3 лучших места и сравнил областную столицу с Амстердамом. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам Бейла, когда он только приехал в самарскую команду, ему было очень трудно, так как в «Крыльях» был всего один иностранец, не с кем было пообщаться, а также осенью ухудшалась погода, а на стадионах было мало людей из-за коронавирусных ограничений.

— Затем в команде появились новые легионеры, я стал лучше понимать русский. А первое лето в Самаре шокировало меня: думал, что будет всего пара теплых дней. В итоге ходил на пляж Волги и наслаждался солнцем. Зимой, к счастью, мы на сборах в других странах, — сказал Гленн Бейл.

В топ-3 места футболиста, которые он порекомендовал бы всем для посещения в Самаре, вошли турбаза Проран на волжском острове, отель «Лотте» и стадион «Солидарность Самара Арена». Также Бейл сравнив Самару с нидерландским городом Амстердам, отметив, что Самара даже крупнее его.

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