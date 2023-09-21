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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 5:48

В Самарской области задержали мужчину, продающего личные данные горожан

Самарские полицейские зафиксировали 5 преступлений, совершенные жителем Сызрани
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали злоумышленника

Полицейские задержали злоумышленника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель решил заработать незаконным путем. Мужчина начал продавать личные данные клиентов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители зафиксировали не менее 5 фактов, когда злоумышленник использовал свой персональный логин и пароль для входа в базу данных компании. Подозреваемый продавала детализацию звонков и другую информацию о клиентах третьим лицам за денежное вознаграждение. Еще две попытки нажиться на чужих данных не увенчались успехом.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину. Его обвиняют в мошенничестве с использование своего служебного положения. Возбуждено уголовное дело.