В Самарской области задержали мужчину, продающего личные данные горожан

Полицейские задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель решил заработать незаконным путем. Мужчина начал продавать личные данные клиентов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители зафиксировали не менее 5 фактов, когда злоумышленник использовал свой персональный логин и пароль для входа в базу данных компании. Подозреваемый продавала детализацию звонков и другую информацию о клиентах третьим лицам за денежное вознаграждение. Еще две попытки нажиться на чужих данных не увенчались успехом.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину. Его обвиняют в мошенничестве с использование своего служебного положения. Возбуждено уголовное дело.