В Тольятти семью заставили восстановить планировку квартиры

В добровольный срок жильцы квартиры так и не устранили нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти инспекционная проверка обнаружила в квартире одного из многоквартирных домов изменение планировки без необходимых разрешений. Семья демонтировала дверной проем между кухней и коридором, перегородку в кладовой, вентиляционную шахту и короб на кухне.

— Местная администрация в суде потребовала обязать нарушителей привести квартиру в прежнее состояние. Семью заставили восстановить планировку, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы Автозаводского района № 2 возбудили исполнительное производство. В добровольный срок жильцы квартиры так и не устранили нарушения. Поэтому сотрудник службы взыскал исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Только после этого собственники переоборудовали жилье в прежнее состояние.

Жильцы восстановили дверной проем, перегородку, вентиляционную шахту и короб, которые они демонтировали ранее с нарушениями пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований.

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