В Самаре задержали женщину, пытавшуюся украсть 13 дезодорантов

Задержанную передали правоохранителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали женщину, желавшую хорошо пахнуть. Горожанка пыталась украсть 13 дезодорантов.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, вечером сотрудники вневедомственной охраны патрулировали в Железнодорожном районе. Экипаж получил сигнал о сработавшей кнопке сигнализации. Помощь правоохранителей понадобилась в торговом центре.

Сотрудники гипермаркета рассказали, что заметили на камере женщину, пытавшуюся похитить товар. Посетительница складывала в свою сумку 13 дезодорантов. Общая сумма украденного превысила 3,5 тысяч рублей. Задержанную передали сотрудникам полиции.