Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 сентября 2023 6:58

В Самаре задержали женщину, пытавшуюся украсть 13 дезодорантов

Самарчанка, хотевшая хорошо пахнуть, понесет ответственность
Алена ПРОВКИНА
Задержанную передали правоохранителям

Задержанную передали правоохранителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали женщину, желавшую хорошо пахнуть. Горожанка пыталась украсть 13 дезодорантов.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, вечером сотрудники вневедомственной охраны патрулировали в Железнодорожном районе. Экипаж получил сигнал о сработавшей кнопке сигнализации. Помощь правоохранителей понадобилась в торговом центре.

Сотрудники гипермаркета рассказали, что заметили на камере женщину, пытавшуюся похитить товар. Посетительница складывала в свою сумку 13 дезодорантов. Общая сумма украденного превысила 3,5 тысяч рублей. Задержанную передали сотрудникам полиции.