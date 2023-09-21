В Самарской области уровень безработицы снизился до 0,5%

Самарский губернатор принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета / Фото: правительство Новгородской области

Уровень безработицы в Самарской области достиг исторического минимума. Он снизился до 0,5%. Об этом на семинаре-совещании накануне заседания президиума Госсовета рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Так, в Самарской области ежегодно создают около 10 тысяч рабочих мест. Число открытых вакансий более чем в шесть раз превышает количество соискателей. Только за последние пять лет в Самарской области открыли 110 новых производств и создали более 50 тысяч рабочих мест.

– В Самарской области рекордно низкий уровень безработицы. И за последние пять лет он снизился еще в два раза. У нас одни из лучших показателей в стране, но возникает другая проблема – подготовка кадров, повышение квалификации и производительности труда, – отметил Дмитрий Азаров.

Во время семинара-совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета участники выработали предложения по дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда и в сфере соцполитики, по развитию кадрового потенциала. Также эксперты высказали мнение о необходимости создания единой системы прогнозирования потребностей в кадрах, организации системы мониторинга трудоустройства выпускников по специальности и улучшения эффективности целевого обучения. Инициативы представят президенту России Владимиру Путину.

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