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НовостиОбщество21 сентября 2023 7:35

В Самарской области ждет пик активности работодателей осенью 2023 года

В регионе ожидается рост числа вакансий
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается пик активности работодателей

В регионе ожидается пик активности работодателей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осенью текущего года ожидается рекордный рост числа вакансий. Специалисты сообщили о пике активности работодателей.

По информации сервиса зарплата.ру, в этом году количество опубликованных вакансий в губернии превысило на 54% уровень лета прошлого года. При этом, новые вакансии продолжают публиковать на сайте. Прирост количества вакансию отмечают для упаковщиков, операторов станков с ЧПУ, токарей и фрезеровщиков, разнорабочих, монтажников, инженеров-конструкторов и электромонтажников.

Также специалисты отмечают, что работодатели региона из-за конкуренции повышают заработные платы.