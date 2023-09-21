В Самарской области ждет пик активности работодателей осенью 2023 года

В регионе ожидается пик активности работодателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осенью текущего года ожидается рекордный рост числа вакансий. Специалисты сообщили о пике активности работодателей.

По информации сервиса зарплата.ру, в этом году количество опубликованных вакансий в губернии превысило на 54% уровень лета прошлого года. При этом, новые вакансии продолжают публиковать на сайте. Прирост количества вакансию отмечают для упаковщиков, операторов станков с ЧПУ, токарей и фрезеровщиков, разнорабочих, монтажников, инженеров-конструкторов и электромонтажников.

Также специалисты отмечают, что работодатели региона из-за конкуренции повышают заработные платы.