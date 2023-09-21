Самарцы купили драгметаллы в обезличенном виде на 5 млрд рублей

За восемь месяцев этого года самарцы пополнили металлические счета в банке на более чем 283 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области вложили в драгметаллы в обезличенной форме более 5 млрд рублей. Такие данные приводит Сбер на 15 сентября 2023 года.

За восемь месяцев этого года самарцы пополнили металлические счета в банке на более чем 283 млн рублей. Большую часть из этой суммы инвестировали в золото (74,3%) и в палладий (13,6%). А вот лидером по весу приобретенного металла стало серебро – более 353 кг. Это около 86% от общего объема проданных банком металлов в Самарской области. На втором месте – золото (41,2 кг), на третьем – палладий (10,3 кг).

– Обезличенный металлический счет – это альтернативный способ долгосрочных сбережений и инвестиций. Инвестиции в драгметаллы – стратегия, призванная защитить активы от многочисленных рисков и сохранить их ценность на долгосрочную перспективу, – отметила заместитель управляющего самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

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