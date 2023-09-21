Ввод жилья в эксплуатацию обсудили в правительстве Самарской области

В ходе совещания особенное внимание уделили домам, по которым застройщики нарушили плановые сроки ввода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области на совещании с представителями строительной отрасли обсудили ввод жилья в эксплуатацию. За восемь месяцев 2023 года введено в эксплуатацию более 1,2 миллионов кв.м. жилья из 2,192 миллионов кв. м по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов поблагодарил представителей строительной отрасли за активную работу. Также был отмечен их вклад в преобразования, которые произошли в регионе за последние пять лет.

— Благодаря вашей активности и поддержке регион стабильно выполняет планы по вводу жилья, а они у нас всегда очень напряженные. Все эти годы мы шли с большим опережением по программе переселения из аварийного жилого фонда, — сказал председатель регионального правительства.

Также отмечается, что в Самарской области один из самых коротких сроков ожидания жилья детьми-сиротами. Более 80 объектов за это время исключили из реестра обманутых дольщиков, до конца года планируется полностью закрыть вопрос по всем объектам, которые включены в ЕРПО.

В ходе совещания особенное внимание уделили домам, по которым застройщики нарушили плановые сроки ввода, что привело к риску нарушения прав дольщиков. Детально обсуждался каждый из таких объектов и принимаемые по ним меры.

По словам Виктора Кудряшова, сегодня важно сохранять объемы ввода жилья, несмотря на существующие сложности. Как оказалось, за восемь месяцев этого года в регионе на 65% вырос объем выданных ипотечных кредитов. Это означает, что спрос на жилье остается высоким

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