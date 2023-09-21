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НовостиОбщество21 сентября 2023 9:49

В Самаре некоторые горожане жалеют о выбранной профессии

Самарцы переживают на фоне роста интереса к искусственному интеллекту
Алена ПРОВКИНА
Самарцы переживают, что могут лишиться работы

Самарцы переживают, что могут лишиться работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре некоторые горожане переживают из-за роста интереса к искусственному интеллекту. Каждый пятый горожанин задумывается о смене профессии.

По информации страховой компании «Ренессанс Жизнь», больше всего возможностей для развития есть у специалистов в направлении работы с ИИ, кибербезопасности и разработки киберпротезов. Четверть опрошенных признались, что боятся лишиться работы. Самарцы считают, что в ближайшее время их труд может успешно заменить искусственный интеллект.

По мнению горожан, первыми под удар попадут билетеры, кассиры, типографические работники и сотрудники банковских отделений. Местные жители думают, что такую работу могут улучшить и автоматизировать.