В Самаре некоторые горожане жалеют о выбранной профессии

Самарцы переживают, что могут лишиться работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре некоторые горожане переживают из-за роста интереса к искусственному интеллекту. Каждый пятый горожанин задумывается о смене профессии.

По информации страховой компании «Ренессанс Жизнь», больше всего возможностей для развития есть у специалистов в направлении работы с ИИ, кибербезопасности и разработки киберпротезов. Четверть опрошенных признались, что боятся лишиться работы. Самарцы считают, что в ближайшее время их труд может успешно заменить искусственный интеллект.

По мнению горожан, первыми под удар попадут билетеры, кассиры, типографические работники и сотрудники банковских отделений. Местные жители думают, что такую работу могут улучшить и автоматизировать.