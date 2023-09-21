Жители Самары не смогут посмотреть телевизор и послушать радио 25-29 сентября

Остановки затронут трансляции 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения и радиоканалов. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На следующей неделе, с 25 по 29 сентября, с 10:30 до 17:00 в Самаре будут проводиться остановки телерадиовещания. Это связано с проведением технических работ на 180-метровой телебашне в областном центре на улице Советской Армии.

— Остановки затронут трансляции 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения и радиоканалов, — рассказали в правительстве Самарской области.

Подробнее ознакомиться с расписанием остановок теле- и радиосигнала можно на сайте смотрицифру.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов. Или уточнить перерывы каждый желающий может по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.

В филиале РТРС «Самарский ОРТПЦ» отметили, что даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов.

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