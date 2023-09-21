В Самаре проверили ул. Ташкентскую на удобство для людей с проблемами зрения

После осмотра территорий депутаты и общественники сформировали список замечаний и предложений. Фото: городская дума Самары

В Самаре депутаты оценили качество ремонта дорог в плане доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Осмотрен был обновленный участок улицы Ташкентской.

— На территории уложено новое асфальтобетонное покрытие и бордюры. Еще там сделают ярко-желтые полосы на пешеходных переходах, спуск и установят тактильную плитку. Все это поможет создать комфортную среду для людей с проблемами зрения, — рассказали в пресс-службе самарской городской думы.

В Самаре реализуется несколько таких проектов, которые призваны повысить доступность соцобъектов для маломобильных граждан. После осмотра территорий депутаты и общественники сформировали список замечаний и предложений. В их числе есть приведение в порядок люков, изменение высоты бордюров по краям пешеходных дорожек.

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