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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:14

В Самаре пройдет региональный арт-фестиваль «Яркие тени»

Фестиваль состоится 22 сентября 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут отправиться на фестиваль

Самарцы смогут отправиться на фестиваль

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области пройдет региональный арт-фестиваль «Яркие тени». Мероприятие состоится 22 сентября 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, организатором фестиваля выступает ВОРДИ. Фестиваль пройдет в удивительном месте региона – историка-музейном комплекса в селе Ширяево. Мероприятие традиционно посетят более 250 человек – это семьи с детьми и взрослыми с инвалидность. Также фестиваль смогут посетить почетные гости – молодые люди с инвалидностью, проживающие в психоневрологических интернатах.

Программа включает в себя прогулку по Волге, представление на территории музея, зоны пленэров от художников, мастер-классы, аквагримм и художественное косоплетение.