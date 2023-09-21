В Самаре иностранца отправили под суд за дачу взятки сотруднику таможни

Сотрудник таможни отказался от взятки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре иностранца приговорили к трем годам лишения свободы за взятку в крупном размере. Утвержденное прокуратурой Кировского района обвинение было поддержано судом. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Суд рассмотрел инцидент, произошедший весной 2023 года. Самарская таможня задержала семь автомобилей за незаконное нахождение на территории Евразийского экономического союза. Владелец автомобилей – житель Республики Кыргызстан – попытался предложить сотруднику таможни 450 тысяч рублей, чтобы вернуть задержанный груз и избежать административной ответственности. В итоге все пошло не по плану: таможенник от взятки отказался, а мужчина попал под уголовное дело.

Суд, учитывая мнение прокурора, признал владельца автомобилей виновным в даче взятки и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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