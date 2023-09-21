Проект «Путь реки» промаркировал пешеходные тропы Самарской Луки

Для однодневной прогулки подойдут участки Рождествено-Подгоры или Подгоры-Ширяево. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Создатели проекта «Путь реки» представили первый промаркированный участок тропы, проложенной между селами Рождествено и Ширяево в Самарской Луке. Оборудованный маршрут, протяженностью более 70 км, теперь располагает специальными знаками и указателями, а также специальными оборудованными зонами отдыха для туристов.

Авторы проекта заявили, что инициатива была вдохновлена желанием сделать природные просторы Самарской Луки более доступными и приятными для туристов, а также снизить поток на маршрутах. Создатели не забыли сохранить первозданную красоту Жигулей. Туристы могут выбирать различные участки для однодневных прогулок: Рождествено-Подгоры или Подгоры-Ширяево. Доступ к маршруту обеспечивают также предложенные пути от пристаней Рождествено, Подгоры, Ширяево, Пляж Поляны им. Фрунзе, а также Гаврилова поляна.

Для туристов и гостей района, планирующих воспользоваться этой тропой, разработана специализированная онлайн-карта, доступ к которой открыт по ссылке.

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