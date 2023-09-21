Приходится стоять по два-три часа: самарцы пожаловались на огромные очереди в онкоцентре

Пациенты рассказали, что в регистратуре работает всего один специалист

Жители Самары пожаловались на огромные очереди в онкоцентре на улице Солнечной. По словам пациентов, людям приходится подолгу стоять в регистратуру. Горожане поделились в соцсетях видео из медучреждения.

- В регистратуре работает только один специалист. В итоге люди стоят в очереди по два-три часа, - рассказали пациенты онкоцентра.

Другие интернет-пользователи, комментируя пост, подтвердили наличие внушительных очередей в медучреждении. По их словам, бывали случаи, когда людям приходилось стоять в очереди по четыре часа. А столь долгое ожидание может выдержать далеко не каждый.

Информация об огромных очередях в онкоцентре уже дошла до министерства здравоохранения Самарской области. В ведомстве «КП-Самара» сообщили, что проведут по данному факту проверку.

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