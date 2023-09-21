В Самарской области в конце сентября потеплеет до +27 градусов

Конец сентября в Самарской области обещает быть по-летнему теплым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область под конец первого месяца лета неожиданно вернется летнее тепло. Воздух в регионе прогреется до +27 градусов. Такой прогноз дают сотрудники Приволжского УГМС.

Так, столбик термометра начнет стремиться вверх уже к концу этой рабочей недели. В пятницу, 22 сентября 2023 года, ожидается +21...+26 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Переменная облачность, без осадков.

В субботу, 23 сентября, температура воздуха в Самарской области поднимется до +22...+27 градусов. Ветер сбавит свою скорость до 3-8 м/с. Будет солнечно и без осадков. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и в воскресенье, 24 сентября.

В понедельник, 25 сентября 2023 года, в регионе будет по-прежнему тепло. Однако столбик термометра не поднимется выше +26 градусов. Немного усилится ветер – он будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

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