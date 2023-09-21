Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 12:03

В Самаре подключили отопление в 30% объектов социальной сферы

Подача тепла продолжается в детских садах и больницах, параллельно специалисты переходят к вузам и сузам
Ирина СИНЕГУБОВА
Подачу тепла в наибольшем количестве учреждений соцсферы поручили завершить к концу этой недели.

Подачу тепла в наибольшем количестве учреждений соцсферы поручили завершить к концу этой недели.

Фото: администрация Самары

В Самаре четвертый день подключают отопление в объекты социальной инфраструктуры, из них треть уже отапливается. В первую очередь тепло поступает в больницы, дома ребенка и другие учреждения опеки и соцзащиты, детские сады и школы.

— На сегодняшний день в социальной сфере 40% зданий уже отапливаются. Среди таких учреждений первой категории больше всего больниц. А с учетом второй категории общий результат достиг 30%, — рассказали в городской администрации.

В этом году социальные учреждения снова решили отапливать, даже если на улице теплая погода. При подключении тепла никаких повреждений на сетях пока не возникло. Параллельно к отоплению подключают вузы, сузы, учреждения культуры и спорта.

Отмечается, что подачу тепла в наибольшем количестве учреждений соцсферы поручили завершить к концу этой недели. Затем с 25 сентября начнется подключение в многоквартирных домах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал