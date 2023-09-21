В Самаре прошел круглый стол по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей

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Самара стала девятым российским городом, где побывали участники Международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах». Цель проекта – сохранение и распространение исторической правды о Второй мировой войне, развитие международного гуманитарного сотрудничества. В каждом городе участники автопробега посещают знаковые исторические места и проводят встречи в филиалах Государственного фонда «Защитники Отечества».

20 сентября в рамках программы пребывания в нашем регионе участников Международной медиаэкспедиции в региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» прошел круглый стол. На встрече обсуждались форматы патриотической работы, организация помощи участникам СВО и членам их семей, межрегиональное сотрудничество молодежных и общественных организаций в сфере законотворчества. В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова и члены общественного молодежного парламента под руководством Даниила Сиднева.

– Какие права и привилегии должны быть у участников специальной военной операции, как нам готовиться к возвращению ребят? Ответы на эти и многие другие вопросы ищут сейчас во всех российских регионах. С самого первого дня мы сотрудничаем с Фондом. Для нас, как для законодателей, важно идти путем анализа причин обращений граждан с теми или иными просьбами. Если мы видим системную проблему – мы можем оперативно вмешаться в этот процесс, для того, чтобы скорректировать законодательство», — подчеркнула первый вице-спикер областного парламента Марина Антимонова.

Как рассказала руководитель самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова, их основная задача - персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и их родных. Фонд оказывает содействие в получении полагающихся мер поддержки, предоставляет консультации с психологом и юристом, помогает в трудоустройстве и многое другое.

Участники встречи договорились поддерживать связь, обмениваться опытом работы с молодежью, ветеранами СВО и их семьями, а также взаимодействовать при формировании законодательных инициатив.