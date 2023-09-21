Отделение Банка России в Самаре откроет двери для жителей и гостей 30 сентября

Самарцам расскажут в рамках Дня открытых дверей, как понять подлинность банкноты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в субботу, 30 сентября 2023 года, жители и гости города приглашаются на День открытых дверей в Банк России. Им представит просветительскую программу. Об этом сообщило отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Эксперты Банка России проведут информационные сессии, во время которых расскажут посетителям о современных платежных инструментах и научат определить подлинность банкнот. Посетители также могут принять участие в играх, квестах, викторинах и экскурсиях, которые расскажут об истории Банка России в Самарской области.

– День открытых дверей – это прекрасная возможность для всей семьи участвовать в интересных и образовательных мероприятиях в историческом здании Государственного банка. Участие в этих мероприятиях поможет нашим гостям узнать много нового и полезного, что обязательно пригодится в жизни, – отметил заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Долгун.

Посещение мероприятий Дня открытых дверей возможно только при предварительной записи. Полное расписание мероприятий и информацию о правилах посещения можно найти на сайте Банка России. Количество посетителей ограничено.

Познакомиться с историей Банка России можно и в другие дни. Информация, как это сделать, размещена на сайте музея ЦБ.

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