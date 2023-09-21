Самарские полицейские провели акцию для повышения кибербезопасности населения

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала тема профилактики кибермошенничества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Самарской области 21 сентября провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» в Волжском районе. Они побеседовали с работниками Центра социального обслуживания населения Поволжского округа, расположенного в Южном городе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе встречи, заместитель начальника отдела уголовного розыска подполковник полиции Кирилл Матросов и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних майор полиции Александр Акинин рассказали собравшимся о наиболее распространенных схемах мошенничества. Особое внимание было уделено правилам безопасности в сети Интернет, безопасному хранению информации на компьютере, защите личных данных с помощью использования надежных паролей. Полицейские призвали всех присутствующих быть более бдительными и осторожными в онлайн-среде.

В конце мероприятия сотрудники полиции вручили каждому памятки с простыми советами о том, как защититься от мошенников в интернете. Акция стала еще одним шагом полиции Самарской области в направлении повышения осведомленности и защиты населения от киберугроз.

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