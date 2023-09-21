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НовостиОбщество21 сентября 2023 12:53

VI Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» возвращается в Самару

На фестивале представят 13 спектаклей из разных городов России
Анастасия ПИГИНА
На фестивале представят 13 лучших спектаклей из разных городов России.

На фестивале представят 13 лучших спектаклей из разных городов России.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 24 сентября по 1 октября 2023 года в Самаре пройдет VI Межрегиональный фестиваль «Волга театральная», который соберет на своей площадке театры из десяти российских городов. В рамках этого культурного события будет представлено 13 спектаклей. Об этом сообщила городская администрация.

Фестиваль представит зрителям спектакли, премьеры которых состоялись в последние два театральных сезона и вызвали высокую оценку общественности. Мероприятие проводится раз в два года в Самаре с 2013 года. Фестиваль «Волга театральная» – это отличная возможность открыть для себя разнообразие современного искусства.

Зрители смогут насладиться спектаклями на различных театральных площадках, включая Самарский академический театр драмы им. М. Горького, театры «Самарская площадь», «Камерная сцена» и «Грань», а также Дворец культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина. В этом году спектакли представят театры Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Оренбурга, Рыбинска, Уфы, Йошкар-Олы, Альметьевска и Чебоксар.

Билеты на спектакли можно будет приобрести на театральных площадках.

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