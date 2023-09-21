VI Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» возвращается в Самару

На фестивале представят 13 лучших спектаклей из разных городов России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 24 сентября по 1 октября 2023 года в Самаре пройдет VI Межрегиональный фестиваль «Волга театральная», который соберет на своей площадке театры из десяти российских городов. В рамках этого культурного события будет представлено 13 спектаклей. Об этом сообщила городская администрация.

Фестиваль представит зрителям спектакли, премьеры которых состоялись в последние два театральных сезона и вызвали высокую оценку общественности. Мероприятие проводится раз в два года в Самаре с 2013 года. Фестиваль «Волга театральная» – это отличная возможность открыть для себя разнообразие современного искусства.

Зрители смогут насладиться спектаклями на различных театральных площадках, включая Самарский академический театр драмы им. М. Горького, театры «Самарская площадь», «Камерная сцена» и «Грань», а также Дворец культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина. В этом году спектакли представят театры Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Оренбурга, Рыбинска, Уфы, Йошкар-Олы, Альметьевска и Чебоксар.

Билеты на спектакли можно будет приобрести на театральных площадках.

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