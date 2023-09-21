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НовостиСпорт21 сентября 2023 13:07

30 сентября в Самаре на площадке ТК «Гудок» пройдет турнир по боксу

На ринге сойдутся спортсмены из Самары и республики Дагестан

Один из самых крупных торговых комплектов Самары и Поволжья уже давно стал местом притяжения не только для любителей шопинга, но и спорта. На площадке торгового комплекса «Гудок» регулярно проходят турниры по одному из самых зрелищных видов спорта – боксу.

30 сентября в 19:00 сильнейшие боксеры из Самары и республики Дагестан встретятся под крышей торгового комплекса и поборются за звание лучших из лучших. Отстаивать честь Самарской области будут мастера спорта: Ярослав Никифоров, Сергей Боков, Рафи Хчоян, Денис Погодин, Гегам Хчоян, Владислав Хотенов, Фирдавс Турсуналиев, а также кандидат в мастера спорта Рахман Бабакишиев.

Пресс-конференция и церемония взвешивания face-to-face пройдут 29 сентября в 19:00.

Место проведения: зона отдыха "Поющие трубы" на 1 этаже.

Вход свободный.

Подробности можно найти по ссылке https://t.me/gudokmall

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