30 сентября в Самаре на площадке ТК «Гудок» пройдет турнир по боксу

Один из самых крупных торговых комплектов Самары и Поволжья уже давно стал местом притяжения не только для любителей шопинга, но и спорта. На площадке торгового комплекса «Гудок» регулярно проходят турниры по одному из самых зрелищных видов спорта – боксу.

30 сентября в 19:00 сильнейшие боксеры из Самары и республики Дагестан встретятся под крышей торгового комплекса и поборются за звание лучших из лучших. Отстаивать честь Самарской области будут мастера спорта: Ярослав Никифоров, Сергей Боков, Рафи Хчоян, Денис Погодин, Гегам Хчоян, Владислав Хотенов, Фирдавс Турсуналиев, а также кандидат в мастера спорта Рахман Бабакишиев.

Пресс-конференция и церемония взвешивания face-to-face пройдут 29 сентября в 19:00.

Место проведения: зона отдыха "Поющие трубы" на 1 этаже.

Вход свободный.

Подробности можно найти по ссылке https://t.me/gudokmall

Реклама Морозова З.Т.