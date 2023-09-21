На 39,7% за неделю увеличилась заболеваемость гриппом в Самарской области

Больше всего заболевших было в возрастной группе 15 лет и старше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 11 по 17 сентября 2023 года в Самарской области заболеваемость гриппом увеличилась на 39,7%. Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные об эпидемиологической ситуации в регионе.

— Всего за 37 неделю в Самарской области зарегистрировано 11 730 случаев ОРВИ. Этот показатель превышает эпидемический порог на 37,2%. Особенно высокий уровень заболеваемости отмечается в возрастной группе 15 лет и старше. Он превышает норму на 99,3%. — сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

По данным областного Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах за прошедшую неделю увеличилась среди совокупного населения на 39,7%. Лабораторный мониторинг показал циркуляцию парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов и РС-вирусов. Ниже эпидемического порога в возрасте 0-2 года на 42,7%, 3-6 лет на 46,9%, 7-14 лет на 0,2%.

В связи с этой ситуацией в Самарскую область поступила первая партия вакцин. На данный момент привито всего 164 200 человек, что составляет 5,2% от общего числа населения. Власти региона продолжают принимать меры для контроля эпидемиологической ситуации.

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