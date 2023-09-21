Расписание электричек изменят в Самарской области с 1 октября

Электрички будут ходить по скорректированному графику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С воскресенья, 1 октября 2023 года, несколько электричек в Самарской области изменят график движения. По-новому начали ходить пригородные поезда до Курумоча, а также на маршруте Сызрань-Мирная

– В связи с окончанием летних перевозок в октябре 2023 вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов, – сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Поезда № 7552 Сызрань-1 (отпр.09.33) – Мирная (приб.12.30) и № 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.35) назначаются ежедневно.

Несколько пригородных поездов будут отменены. Так, электрички № 7554 Сызрань-1 (отпр.09.33) –Самара (приб.12.00) и поезд № 6310/6309 Самара (отпр.12.31) – Курумоч (приб.13.59) больше ходить не будут.

Также с 16 октября отменят пригородный поезд № 6332/6331 Самара (отпр.06.54) – Курумоч (приб.08.22) и поезд № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.15) – Самара (приб.13.42).

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