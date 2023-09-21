Три самарских художника покоряют ярмарку Blazar в Москве

Также галерея представила на выставке фотографии Дмитрия Птицына. / Фото: галерея «Виктория»

Сегодня в Музее Москвы открылась крупнейшая ярмарка-спутник Blazar. Специально для столичных коллекционеров и любителей современного искусства, галерея «Виктория» представила работы самарских художников. Об этом сообщила пресс-служба учреждения

На предпоказе посетители с увлечением приобрели большую часть работ Яны Арбузовой, и только благодаря тому, что самарский художник Дмитрий Кадынцев оперативно привез свои работы на ярмарку, стены не остались пустыми.

– Боимся, с таким интересом к самарским художникам, замену его картинам мы будет искать уже завтра, – поделились представители галереи.

Живопись Дмитрия Кадынцева и Яны Арбузовой, графика Милы Гущиной и фотографии Дмитрия Птицына представлены на секции Галереи «Виктория» в московской ярмарке Blazar. Участники отбирались с помощью опен-колла, специальной отборочной программы для художников, фотографов, театральных коллективов и любых других деятелей искусства.

Экспозиция будет открыта до 24 сентября.

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