Основатели пикник-парка под Тольятти хотят построить глэмпинг с господдержкой

На ферме живут альпаки, карликовые пони, нубийские козы, лойские овцы и др. / Фото: Минэкономразвития Самарской области

Основатели пикник-парка под Тольятти, где живут необычные животные, - братья Сергей и Денис Белогаевы и их супруги - планируют создать глэмпинг. Инвестировать в проект они намерены с помощью господдержки.

Так, на ферме живут карликовые пони, нубийские козы, лойские овцы, китайские шелковые курицы, шотландская корова, а также две альпаки. У последних недавно произошло прибавление. Родилась белая малышка, которую по-тольяттински назвали Лада.

Основатели парка планируют расширить свой туристический проект и создать глэмпинг. По словам Сергея Белогаева, недалеко от фермы уже есть два дома-сферы, где могут останавливаться посетители. Однако этого недостаточно, считает предприниматель. Есть планы по строительству около семи круглогодичных шатров для комфортного проживания.

Первый шаг на пути к реализации проекта – аренда участка, который находится рядом с пикник-парком. В этом предпринимателям помогают Агентство по привлечению инвестиций и Минэкономразвития Самарской области. Также специалисты подбирают инструменты финансовой поддержки проекта.

- Сегодня туризм стал одной из точек роста Самарской области. Мы видим, как инвесторы подхватывают этот тренд, приходят в регион со своими идеями, и мы совместно делаем все, чтобы эти проекты быстрее воплотить в жизнь, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, 20 сентября в региональном правительстве рассмотрели два новых туристических проекта. Один связан с созданием многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе, а второй – круглогодичного туристического комплекса рядом с Жигулевском.

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