Четыре компании из Самарской области стали лучшими экспортерами в ПФО

Успехи самарских предприятий традиционно отмечаются в конкурсе «Экспортер года». / Фото: минэкономразвития СО

На конкурсе «Экспортер года-2023» четыре компании из Самарской области были признаны лучшими экспортерами в ПФО. Они успешно развивают свою деятельность, находят новые рынки и устанавливают партнерские связи с дружественными странами.

Самарский «АвтоГазТранс» заняло третье место в сфере машиностроения. Второе место в сфере базовой продукции АПК удалось получить АО «Самараагропромпереработка». Компания «Услада» стала победителем в сфере готового продовольствия, а производитель деревянных пазлов и конструкторов «ВЭЛТ» занял второе место в номинации «Ответственный экспортер ESG». Созданный Центр поддержки экспорта в Самарской области помогает предпринимателям выйти на внешние рынки и сопровождает их на пути от обращения до заключения экспортного контракта.

– Продукция региональных производителей интересна потребителям во многих странах, и мы гордимся успехами наших экспортеров, практики которых ежегодно становятся лучшими в регионе, округе и даже стране, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Создание благоприятных условий для развития экспорта в Самарской области стало возможным благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

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