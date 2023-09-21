В Самаре из-за жалобы инвалида возбуждено дело о мошенничестве с квартирой

В настоящий момент материалы дела отправлены на дополнительную проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области вмешалась в долгую историю мошенничества при продаже квартиры после обращения инвалида. В результате ходатайства заявителя, который лишился жилья, прокуратура оказала поддержку и возбудила уголовное дело. О случившемся сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Инвалид 3 группы столкнулся с мошенничеством и остался без своей квартиры. Однако в течение нескольких лет правоохранительные органы отказывались возбуждать уголовное дело. С надеждой на помощь инвалид обратился к прокурору Самарской области. После тщательной проверки обращения прокуратура обнаружила факт пренебрежения и волокиты при рассмотрении жалобы инвалида. Требования были предъявлены начальнику отдела по расследованию преступлений и руководящим лицам правоохранительных органов.

В настоящий момент постановление районной прокуратуры об отказе в возбуждении дела отменено как необоснованное. Материалы отправлены на дополнительную проверку.

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