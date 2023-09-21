Очевидцы сняли на видео, как на бульваре Гая в Тольятти горит квартира

Огонь начал переходить на третий этаж. / Фото: скриншот с видео ЧП Тольятти

В Тольятти ближе к вечеру в четверг, 21 сентября, произошел пожар. На одной из улиц Автограда загорелась квартира.

Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажке на бульваре Гая, 27 в Тольятти. На кадрах видно, как языки огня вырываются из окон дома на четвертом этаже. Местные жители рассказали, что пламя начало переходить на третий этаж.

Причина происшествия на данный момент не известна, подробности и детали происшествия будут устанавливать. Информации о пострадавших не поступало.

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