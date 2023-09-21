Две девушки из Самары присоединятся к проекту «Новые Пацанки»

На проекте девушки хотят найти свой путь и понять, как им изменить их жизнь. / Фото: телеканал «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон популярного социального реалити-шоу «Новые Пацанки». Две участницы из Самары, 22-летняя Лиза Макарова и 20-летняя Маша Романова, решили присоединиться к проекту, чтобы изменить свои жизни.

Лиза, дочь бандита, раньше занималась бальными танцами, но окружающая среда и трагическая смерть отца изменили ее жизнь. Мать девушки не нашла общего языка с ней и насилие стало привычным явлением в их семье. Лиза начала проводить время в негативной компании, прибегая к употреблению запрещенных веществ и кражам. Участница проекта надеется найти свое место в жизни и измениться к лучшему.

Маша, которую родила мама в 40 лет, выросла без родительской поддержки. Она столкнулась с проблемами уже в раннем возрасте, в том числе с алкоголем и наркотиками, и приобрела агрессивное поведение. Маша верит, что участие в проекте поможет ей решить внутренние проблемы и найти свое истинное «я».

Новый сезон реалити-шоу начнется 21 сентября в 19:00.

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