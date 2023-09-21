В Самаре впервые сыграет сборная России по регби

«Время регби» обещает стать незабываемым для всех участников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые национальная сборная России по регби сыграет в Самаре. Команда страны встретится с сильнейшими противниками из ЮАР, Грузии, Тонга и Намибии. Это знаковое событие состоится в рамках фестиваля «Время регби», который пройдет 20-21 октября в областной столице.

Вечером 20 октября команды уже будут на поле самарской «Солидарность Арены», но настоящая схватка состоится 21 октября 2023 года в 11:00 по московскому времени. Помимо самого матча планируется проведение сразу двух детских турниров.

– Принимать сборную России в Самаре – это большая честь, ответственность и, в то же время, вызов для нас. Самара - гостеприимный город, который с радостью распахнет двери своего прекрасного стадиона для регбистов. Матч сборной – это отличный шанс не только устроить большой спортивный праздник для всего города, но и хороший импульс для нового витка развития регби в Самаре. Мы видим, какой большой потенциал у этого вида спорта и постепенно двигаемся к созданию профессиональной команды, – поделился своими эмоциями заместитель Председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

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